ضبط واعادة ادوات احتياطية مستعملة للسيارات في كمرك ام قصر الجنوبي

2020/07/29 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط واعادة اصدار ادوات احتياطية مستعملة للسيارات في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “ضبطت حاوية حجم 40 قدم تحتوي على ادوات احتياطية وقطع غيار مستعملة للسيارات مخالفة كونها ممنوعة من الاستيراد في مركز كمرك ام قصر الجنوبي”.واشارت الهياة الى …

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