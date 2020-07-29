ايران تسجل 196 وفاة و2636 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/29 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت المتحدّثة باسم وزارة الصحّة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني، سيما سادات لاري، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 2636 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 298 ألفًا و909 حالات لغاية الآن، بينهم 4 آلاف و27 مريضًا في وضع حرج".ولفتت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 259 ألفًا و116 شخصًا لغاية الآن"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل وفاة 196 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفّين جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 16 ألفًا و343 شخصًا".

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