الجيش الأميركي يعلن حالة تأهب قصوى بقاعدتي العديد والظفرة

2020/07/29 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت وكالة رويترز الإخبارية، عن أن الجيش الأميركي أعلن حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد والظفرة بسبب المناورات الإيرانية في مياه الخليج.وفجر الحرس الثوري الإيراني مجسّما لحاملة طائرات أميركية بصواريخ أمس الثلاثاء خلال تدريبات عسكرية في الخليج وصفتها الولايات المتحدة بالمتهورة وغير المسؤولة.تجدر الإشارة إلى أن التدريبات جرت قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي بالنسبة لخمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.وأظهرت تسجيلات مصورة للمناورات بثها التلفزيون الرسمي القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري وهي تستعد لشن هجوم قبالة الساحل في جنوب غرب البلاد.

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