مستشار الكاظمي: الانتخابات المبكرة بحاجة الى إكمال قانونها وتهيئة مفوضيتها وكذلك ضبط السلاح

2020/07/29 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، شروطاً أساسية لتوفير أرضية خصبة لإجراء الانتخابات المبكرة.

اذ أشار الهنداوي، الى إن إجراء الانتخابات المبكرة تستدعي إكمال قانون الانتخابات وتهيئة مفوضية الانتخابات، وكذلك ضبط السلاح والمال، إضافة إلى تعبئة الجمهور، هذا وأكد الهنداوي وجود معطيات ملموسة لإجراء الانتخابات المبكرة.

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