الكونغرس يستجوب رؤساء إدارة فيسبوك وأمازون وآبل وجوجل لتعاظم ثرواتهم

2020/07/29 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد قبة الكونغرس الامريكي استجواب أربعة من كبار ورواد الإدارة التقنية في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تعاظم ثرواتهم بشكل غير طبيعي وبسرعة مهولة.

وذكرت وكالات، ان الكونغرس سيستضيف مارك زكوربرك رئيس مجلس إدارة فيسبوك، وجيف بيسوز رئيس مجلس ادارة أمازون، وتوم كوك رئيس مجلس ادارة آبل، فضلا عن رئيس مجلس ادارة جوجل سندار بيتشاى، وذلك لاتهامات تتعلق باستخدام سياسة احتكار التكنلوجيا الخاصة بهم والتربح المهول.



وذكرت وكالات أمريكية، ان تلك الاستجوابات تعد تاريخية وتمثل كابوسا لرجال الاعمال.

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