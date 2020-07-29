الإعلام النيابية: شركات الهاتف النقال بذمتها مليار دولار للحكومة

2020/07/29 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عن حجم الأموال التي بذمة شركات الهاتف النقال إلى الحكومة العراقية.

وقالت عضو اللجنة هدى سجاد في تصريح، إن شركات الهاتف النقال مطلوبة رسميا للعراق بمليار دولار، مضيفة أن عدم وجود سياسات الاتصال في العراق وغياب التخطيط، أدى إلى هذه التجاوزات على المال العام.

وأشارت إلى أن هذه الشركات لجأت الى التمديد لتعويض خسائرها التي لحقت بها خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المناطق، لافتة إلى عدم وجود حسن نية لدى هذه الشركات في تعاملها مع الدولة وهي مطلوبة للحكومة بمبلغ مليار دولار.

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