2020/07/29 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، عن أداء 10 آلاف حاج لمناسك الحج في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة، بسبب وباء كورونا.وذكرت الوزارة، “أنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج، الذين سيكونوا ملزمين بالتقيد بإجراءات الوقاية، وأهمها التباعد الاجتماعي”.ويشارك في الحج هذا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفق إجراءات خاصة..



نحو 10 آلاف حاج يؤدون المناسك وكالة تقدم الاخبارية.

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