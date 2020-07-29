النفط تحيل تطوير مصفى البصرة إلى شركة يابانية بقيمة 4 مليارات دولار

2020/07/29 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، إحالة مشروع تطوير مصفى البصرة إلى شركة جيه جي سي اليابانية بقيمة 4 مليارات دولار.

وقالت وزارة النفط في بيان صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على احالة مشروع (FCC) في مصافي الجنوب على شركة (J.G.C) اليابانية"

وأَضافت أن "الملف يعد من المشاريع الكبيرة والواعدة في الصناعة التكريرية في العراق بطاقة (55) الف برميل باليوم وسيوفر (7) الاف فرصة عمل يتم تشغيلهم بشكل مباشر في المشروع ، بالاضافة الى (70) الف فرصة عمل اخرى خلال فترة مراحل تنفيذ المشروع".

ولفتت إلى أن "المشروع يتضمن انشاء معمل بتقنيات متطورة (مصفى مصغر) يضم (7) وحدات انتاجية لتحويل مخلفات انتاج المصفى من ًالنفط الاسود " الى منتجات بيضاء (غاز سائل ، كازولين بعدد اوكتان 92.2 ، وكارولين بعدد اوكتافين 95 ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات أوروبية صديقة للبيئة".

واشارت إلى ان المشروع يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الامثل للطاقات الانتاجية لتحقيق اعلى مردود اقتصادي من انتاج المنتجات النفطية ، وتقليل الاستيراد منها".

من جهة أخرى، قال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي، إن "مدة تنفيذ المشروع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة به والتي من المؤمل ان تكون مطلع العام القادم ، وتم دعوة الشركة اليابانية للحضور الى بغداد لتوقيع العقد ، بعد ان تم استحصال موافقة مجلس الوزراء ، بكلفة تخمينية تصل الى ( 4 ) مليار دولار".

واشار إلى أن "المشروع سيقوم بتحويل مخلفات انتاج المصفى من زيت الوقود ( النفط الاسود) الى المشتقات البيضاء (غاز سائل ، كازولين بعدد اوكتان 92.2 ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات اوربية".

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