التربية النيابية: اصابات كارثية ستسجل بإصرار الوزارة على اجراء الامتحانات

2020/07/29 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..توقعت لجنة التربية النيابية، الاربعاء، وقوع اصابات “كارثية” في صفوف الطلبة في حال اصرت الوزارة على أجراء الامتحانات، مبينة ان التربية لن تلتزم باي خطوات احترازية التي نوهت باتخاذها خلال الامتحانات وتقليل الاعداد.وقالت عضو لجنة التربية منتهى جبر لـ/المعلومة/ ان “ادعاء وزارة التربية بإجراء الامتحانات من دون اصابات غير دقيقة وانما ستسجل ارقام […]

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