نحو 10 آلاف حاج يؤدون المناسك وفقا لإجراءات خاصة

2020/07/29 | 16:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدل نحو 2.5 مليون حاج كل عام، لم يتجاوز عدد حجاج نكة هذه السنة 10 آلاف، حيث بدأوا مناسك الحج اليوم الأربعاء في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة، بسبب وباء كورونا.وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج، […]

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