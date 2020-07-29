2020/07/29 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الشيخ محمد باقر الناصري في النجف الاشرف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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