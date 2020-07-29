الصحة تصدر توضيحاً بشأن تعيين خريجي الكليات الطبية

2020/07/29 | 16:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن تعيين خريجي الكليات الطبية.

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