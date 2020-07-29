2020/07/29 | 16:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة .. العراق يقترب من عتبة 3000 اصابة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة .. العراق يقترب من عتبة 3000 اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة .. العراق يقترب من عتبة 3000 اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).