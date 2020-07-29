2020/07/29 | 16:36 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: الكاظمي يستقبل بلاسخارت في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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