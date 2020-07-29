شاهد: الكاظمي يستقبل بلاسخارت في العراق

2020/07/29 | 16:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت....

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