مصرفا الرشيد والرافدين بالعراق يستأنفان الدوام غدا لاستكمال صرف الرواتب

2020/07/29 | 16:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرفا الرشيد والرافدين، الأربعاء، فروعهما باستئناف الدوام يوم غد الخميس من أجل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين....

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