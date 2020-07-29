الإدارة الذاتية تفرض حظر تجوال بعد تسجيل اصابات جديدة بكورونا

2020/07/29 | 16:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسجيل اصابات جديدة بكورونا في مناطق الإدارة

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