بغداد ومحافظات عراقية

2020/07/29 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال مدير البيئة في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، محمود عبد اللطيف، إن "بغداد ومدنا عراقية أخرى سجلت درجات حرارة تعد الأعلى في العالم".وسجلت مدن بغداد، وهيت غربي العراق، وبدرة وعلي الغربي في الكوت والعمارة، درجات حرارة وصلت إلى 52 درجة مئوية، وهي "الأعلى عالميا لهذا اليوم"، بحسب الهيئة العراقية.وقال عبد اللطيف إن "مطار البصرة سجل 51 درجة مئوية، وسجلت العمارة وكركوك والطوز 50 درجة، بينما سجلت الموصل 41 درجة".وستكون درجات الحرارة غدا، الأربعاء، مقاربة للدرجات التي سجلت الثلاثاء، بحسب عبد اللطيف.وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يعاني العراقيون من نقص كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما تنقطع المياه عن الكثير من المدن.

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