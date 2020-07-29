2020/07/29 | 17:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجأة علمية .. فيروس "كورونا" موجود في الخفافيش منذ 72 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة علمية .. فيروس "كورونا" موجود في الخفافيش منذ 72 عاما) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة علمية .. فيروس "كورونا" موجود في الخفافيش منذ 72 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).