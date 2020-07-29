الارقام ترتفع في العراق ليسجل 2968 اصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة

2020/07/29 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء المصادف 29 تموز 2020 ، مسجلة 2968 اصابة جديدة و68 حالة وفاة خلال يوم واحد .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء تم فحص ( 18556) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج […]

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