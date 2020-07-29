2020/07/29 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم واحد من قرار الحكومة..الصحة تصدر بيانا حول آليات تعيين خريجي الكليات الطبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 17:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يوم واحد من قرار الحكومة..الصحة تصدر بيانا حول آليات تعيين خريجي الكليات الطبية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد يوم واحد من قرار الحكومة..الصحة تصدر بيانا حول آليات تعيين خريجي الكليات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).