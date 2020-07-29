وزير الشباب والرياضة: أملنا بنجمة آسيوية ثانية يحققها الأسود

2020/07/29 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أشار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الاربعاء (28 تموز 2020)، بمناسبة يوم تتويج المنتخب العراقي لكرة القدم ببطولة آسيا 2007، الى أنه يأمل بإنجاز آسيوي جديد ونجمة ثانية يحققها الاسود.

وقال درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم):" في مثل هذا اليوم من عام ٢٠٠٧ خط اسود العراق و أبطاله احد اكبر الإنجازات الرياضية دلالة ومكانة بتاريخنا الحديث في ظروف كنا احوج ما نكون فيها الى فرحة خالصة بطعم رياضي وطني الجم افواه كل المشككين بتماسك شعبنا ووحدته الوطنية".





وأضاف:" تهنئة خالصة من القلب لكل من اجتهد وعمل صادقا لتحقيق الانجاز وتهنئة مع شهادة شكر وتقدير لجماهير العراق الرائعة الانموذج التي كان لدوي صوتها اشراقات الفوز واستحضاره".

وأشار:" أملنا كبير بإنجاز جديد ونجمة آسيوية ثانية يحققها الأسود في البطولة المقبلة".

وكان منتخب العراق بكرة القدم قد توج في مثل هذا اليوم من 2007 بكأس أمم آسيا وهي المرة الاولى التي تتوج بها الكرة العراقية بأهم حدث آسيوي.





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