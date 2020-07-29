326 اصابة بكورونا اليوم في الرصافة.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/07/29 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، تسجيل 326 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 211 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 326 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 211حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع البلديات الثاني 65 حالة •

قطاع الرصافة 31 حالة

• قطاع النهروان 34 حالة

• قطاع المدائن 19 حالة

• قطاع بغداد الجديدة 6 حالات

• قطاع الشعب 12 حالة

قطاع البلديات الاول 16 حالة •

قطاع الاعظمية 8 حالات •

• قطاع الاستقلال 10 حالات

- 115حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 35 حالة محلة 555, 546, 534, 521, 541, 535, 549 , 565 , 562, 552 .561 , قطاعات 34, 46

• البلديات 3 حالات محلة 736, 751, ,

• شارع فلسطين حالتين , 505

• الاعظمية 3 حالات محلة 323, 314, 316

شارع المغرب حالة واحدة ,محلة 302

• الزعفرانية حالتين , 959

• الرشاد حالة واحدة •

.



الانتصار حالة واحدة

• الحسينية 10 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

• الكرخ القادسية حالة واحدة

• الشعب 7 حالات محلة 339, 357, 327, حي اور, مقابل المحكمة

زيونة 3 حالات , 716 , 710

• حي الخضراء حالة واحدة

• المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

• الفحامة حالة واحدة

• الكرخ العامرية حالتين , 632 , 656,

• الصويرة حالة واحدة , حي المعلمين

• الكرخ الطوبجي حالة واحدة , 412

• الكرخ الصالحية حالتين في شارع حيفا

• العبيدي 2 حالتين محلة 762, 756,

• الكرخ الدورة حالة واحدة ,

• الكرادة حالتين , 905

• الكرخ الحرية 4 حالات , 418 , 428

• حي النصر حالة واحدة , 773

• حي السلام حالة واحدة , 408

• بسماية حالة واحدة الشقق

• الامين 4 حالات محلة 737 , 738 ,

• بغداد جديدة 5 حالات , 702 , 713 , 706 , 727

• المدائن حالة واحدة , الوردية ,

• البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321

• المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

• الكفاح حالة واحدة , 121

• كمب سارة حالة واحدة محلة 910

الجادرية ثلاثة حالات .•

• الغديرحالة واحدة محلة 904

• حي العامل حالة واحدة , 811

• المعامل حالة واحدة , الزراعي

• ام الكبر والغزلان حالة واحدة

واضاف البيان انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 17925 توفي منهم 949 للاسف فيما اكتسب الشفاء 13603 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3373".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

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