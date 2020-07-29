2020/07/29 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين، توافد حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الأربعاء إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لتأدية طواف القدوم، وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ.وبعد طواف القدوم، بدأ حجاج بيت الله الحرام أداء "السعي" بين الصفا والمروة مع الالتزام بالتباعد الجسدي وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناسك الحج تنطلق في السعودية بإجراءات غير مسبوقة..(صور)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناسك الحج تنطلق في السعودية بإجراءات غير مسبوقة..(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).