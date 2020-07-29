كريستيان ساينس مونيتور: تحركات داعش تنذر بخطر شديد

2020/07/29 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذرت صحيفة" كريستيان ساينس مونيتور" من خطورة حصول تنظيم داعش الإرهابي على موطئ قدم من جديد داخل العراق ،مشيرة إلى أن تحركات التنظيم في الآونة الأخيرة على الحدود العراقية السورية تنذر بخطر شديد.وقالت الصحيفة إن الانتكاسات السياسية والاقتصادية في العراق تعرقل جهود مكافحة الإرهاب, مشيرة إلى أن انتشار السلاح والمجموعات المسلحة في العراق سمح لتنظيم داعش بإعادة التمركز في المناطق المتنازع عليها.وأضافت الصحيفة أن الحكومة العراقية تواجه معركة شاقة ضد المجموعات المسلحة الموالية لإيران غير الراغبة في إلقاء أسلحتها أو قبول سلطة الحكومة المركزية بينما توقفت عمليات التحالف الدولي بسبب الهجمات الصاروخية الانتقامية على العديد من مواقعه العسكرية.

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