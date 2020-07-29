البصرة تستغيب لانقاذ مرضى “الثلاسيميا”..ومدونون يؤكدون: اكثر من 7 الاف مصاب مهدد بالموت!

2020/07/29 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولييس عراق – بغداد اشعلت مواقع التواصل، اخبار الاستغاثة والمناشدات من محافظة البصرة بشأن مرضى الثلاسيميا المهددين بالموت لوجود نقص حاد بالمستلزمات والعلاجات فضلا عن اكياس الدم في المحافظة، فأصبحت المدونات عبارة حملات انسانية وتبرعات لانتشال اكثر من 7 الاف مصاب من الموت الذي يقترب منهم .#انقذوا_مرضى_الثلاسيميا_في_البصرة مرضى #الثلاسيميا مهددون بالموت ..٧٣٠٠ ألف […]

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