نائب يدعو رئاسة البرلمان للتفاعل الايجابي وعقد جلسة طارئة تناقش ازمة الكهرباء

2020/07/29 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون علي سعدون اللامي، اليوم الاربعاء، رئاسة مجلس النواب للتفاعل بشكل ايجابي مع طلب تحالف سائرون بعقد جلسة طارئة بحضور رئيس جلس الوزراء ووزير الكهرباء لمناقشة ازمة الطاقة الكهربائية الحالية.وقال اللامي، في حديث خاص لـ “تقدم”، ان “تحالف سائرون قدم طلبا بشكل رسمي الى رئاسة مجلس النواب مرفقا بتواقيع …

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