الكعبي يدعو للتحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين

2020/07/29 | 17:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، للتحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين.وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “عزى حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الشعب العراقي والقوات الأمنية المسلحة بإستشهاد بطل اخر من ابطال العراق الأصلاء العميد الركن …

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