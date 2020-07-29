2020/07/29 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تمتلئ المجرة المعروفة باسم NGC 4848 بالنجوم الصغيرة و “الأذرع” المتصاعدة، لكن التوهج الخافت حولها هو ما أثار اهتمام وكالة ناسا ويحيط بالمجرة، التي تبعد 316 مليون سنة ضوئية عن درب التبانة، وهج خافت شبحي.ويحدث هذا بسبب الغاز والغبار المحيط بالمجرة ما ينعكس على الضوء الهائل من النجوم، ما يمنحها المظهر “الشبحي”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلسكوب هابل الفضائي يرصد مجرة “شبحية” يمكن رؤيتها من الأرض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلسكوب هابل الفضائي يرصد مجرة “شبحية” يمكن رؤيتها من الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).