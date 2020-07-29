رئيس كتلة نيابية: الكاظمي سيسقط قريباً

2020/07/29 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رجح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، الأربعاء، سقوط حكومة مصطفى الكاظمي نتيجة صمتها على جريمة قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج.وقال الخالدي لـ /المعلومة/ ان “رئيس الوزراء الحالي بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتحمل المسؤولية المباشرة لقتل المتظاهرين في ساحات التظاهر”، معتبرا أن “بقاء الوضع على حاله واستمرار الصمت الحكومي إزاء […]

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