الصحة العالمية توصي بإجراءات صارمة أثناء عيد الأضحى

2020/07/29 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات صارمة خلال عيد الأضحى، للحد من تفشي وباء كوفيد-19، محذرة من أنه لا يزال من غير الممكن العودة للممارسات اليومية أو الطبية السابقة.وقال أحمد المنظري، مدير المنظمة لمنطقة شرق المتوسط، في مؤتمر “توصي المنظمة البلدان باتخاذ قرارات متعلقة بعيد الأضحى، وأن تنظر بجدية في […]

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