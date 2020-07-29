محافظ نينوى يحدّد موعدًا لإكمال جسور الموصل

2020/07/29 | 17:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد محافظ الموصل نجم الجبوري، موعداً لإكمال جسور مدينة الموصل، التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية إبان الحرب ضد عصابات داعش.

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