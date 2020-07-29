الشرطة يدشن أولى وحداته التدريبية بعد تداعيات جائحة كورونا

2020/07/29 | 17:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض فريق الشرطة بكرة القدم أولى وحداته التدريبية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الشعب الثاني تحضيراً لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا أيلول المقبل.

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