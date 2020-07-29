خريجو العراق: الكاظمي يخرق قانون التدرج

2020/07/29 | 17:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقى قرار مجلس الوزراء العراقي بتعيين خريجي الكليات الطبية دون الفروع الطبية والكوادر الطبية الاخرى كالصيدلة والمخبريين والممرضين أو حتى أطباء الاسنا...

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