2020/07/29 | 17:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني ووزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس بارزاني والغانمي يبحثان أوضاع المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس بارزاني والغانمي يبحثان أوضاع المناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).