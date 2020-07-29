نيجيرفان بارزاني والغانمي يؤكدان على ضرورة زيادة التنسيق بين بغداد واربيل

2020/07/29 | 17:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وعثمان الغانمي

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