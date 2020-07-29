2020/07/29 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اصدرت وزارة النقل العراقية، اليوم الاربعاء، امر اعفاء معاون مدير عام شركة الموانئ للشؤون الفنية، و نسبت آخر بدلاً عنه.وقال بيان للوزارة تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان الوزارة اصدرت امر الاستغناء في امر وزاري بكتاب ورد فيه انه “استناداً لتوجيهات وزير النقل والحاقاً بكتاب سابق صدر في ١٦ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..النقل تقرر إعفاء معاون مدير موانئ العراق من مهامه المركز الخبري الوطني.

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