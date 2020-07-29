مسعود بارزاني والغانمي يبحثان أمن المناطق الخارجة عن ادارة الاقليم

2020/07/29 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني، مع وزير داخلية العراق عثمان الغانمي أمن المناطق الخارجة عن ادارة اقليم كردستان.وجاء في بيان صدر عن مكتب بارزاني، "مسعود بارزاني استقبل اليوم، في اربيل وزير الداخلية عثمان الغانمي".واوضح البيان، أنه "في اجتماع، تم بحث التنسيق والعمل المشترك والضروري من الناحية الامنية وبالأخص في المناطق الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان العراق".ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الاربعاء الى مدينة اربيل ، والتقى رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

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