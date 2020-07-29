مقتل آمر لواء في الجيش يدفع بتعزيزات عسكرية نحو الحدود السورية

2020/07/29 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى طول الحدود مع دول الجوار الأخرى، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الارهابية ومنع تسلل الإرهابيين الى داخل البلاد.وقال رسول، في حديث صحفي: إن الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية وطائرات المراقبة المسيرة، اضافة الى استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف القطعات، لاسيما ضمن حدود قيادة عمليات الانبار والجزيرة وغرب نينوى التي تجري فيها عمليات مستمرة بهدف منع تسلل الارهابيين باتجاه الاراضي العراقية.وأكد رسول استمرار العمليات العسكرية الهادفة لتعقب بقايا داعش الارهابي والقضاء عليه، لافتاً إلى أن القطعات العسكرية التي تمسك الحدود تتكون من الجيش والحشد الشعبي وقوات حرس الحدود، وبخاصة في الشريط الحدودي السوري شمال شرق سوريا، في الجانب الذي تقع فيه سجون لـ"قسد" تضم عشرات الالاف من عناصر داعش الارهابي.تأتي هذه التعزيزات بعد إستشهاد آمر اللواء 29 من فرقة المشاة السابعة، العميد أحمد اللامي، وضابط آخر برتبة ملازم أول، محمد الكروي.وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن "العميد الركن أحمد اللامي أمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة أستشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية كما أستشهد ضابط برتبة ملازم أول محمد الكروي خلال العمل الإرهابي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين اثنين".

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