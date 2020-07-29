تجدد موجة الغضب في الديوانية بسبب انعدام الخدمات وانهيار واقع الكهرباء

2020/07/29 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

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شهدت محافظة الديوانية تصاعدا غير مسبوق في حدة موجة الغضب بسبب انعدام الخدمات وانهيار واقع الكهرباء.

حيث أقدم المتظاهرون، على إغلاق الشوارع الرئيسة في مركز المحافظة وأحرقوا الإطارات، وطالبوا بإقالة جميع المسؤولين في المحافظة.



كما توعدوا باستمرار التظاهرات وتصعيدها في المرحلة المقبلة إذا لم يتم إقالة وزير الكهرباء والمسؤولين في الوزارة.

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