2020/07/29 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاربعاء، اطلاق الوجبة الـ (28) من القروض الميسَّرة ضمن صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل في بغداد والمحافظات، مبينا انه خصصت نسبة 15% منها لذوي الشهداء.وقال الركابي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم طلاق الوجبة الـ (28) من القروض الميسَّرة ضمن صندوق دعم المشاريع المدرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تطلق الوجبة الـ (28) من القروض الميسَّرة لـ (5) آلاف باحث عن العمل وكالة تقدم الاخبارية.

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