2020/07/29 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، اليوم الاربعاء، عن عزل أمينة بغداد ذكرى علوش من منصبها بقرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال عضو اللجنة مضر خزعل الأزيرجاوي في تصريح،هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يقيل امينة بغداد ذكرى علوش من منصبها المركز الخبري الوطني.

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