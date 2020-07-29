العتبة العباسية تعلن عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

2020/07/29 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية، الأربعاء، 29 تموز، 2020، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، وذلك بسبب الظروف الصحّية التي يمرّ بها العراق.

وقال نائبُ الأمين العام للعتبة، عبّاس موسى أحمد، في بيان تلقته في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظراً للتعليمات الوقائيّة الصادرة من دائرة صحّة كربلاء المقدّسة، والتزاماً بها منذ صدورها من قِبل الجهات المختصّة، تقرّر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ".

واضاف البيان أن "ن أاهذا القرار جاء بالنظر للظرف الصحيّ الراهن ورعايةً لما دعت إليه دائرةُ صحّة كربلاء المقدّسة، من الامتناع عن عقد التجمّعات الكبيرة في هذه الأيّام".يُذكر أنّ العتبتَيْن الحسينيّة والعبّاسية قد أصدرتا يوم (15رجب1441هـ) الموافق لـ(11 آذار 2020م) بيانًا بشأن إيقاف إقامة صلاة الجماعة، وذلك استجابةً للتعليمات الوقائيّة الصادرة من دائرة صحّة كربلاء ، ومن أجل الحفاظ على سلامة الزائرين الكرام".يُشار إلى أنّ المرجع الدينيّ الأعلى علي الحسينيّ السيستاني، قد أجاب عن استفتاءٍ وُجّه إلى مكتبه حول حكم المشاركة في صلاة الجماعة في ظلّ انتشار فايروس كورونا.نصّ الاستفتاء: ما هو رأي سماحة المرجع الأعلى حول المشاركة في صلاة الجماعة في هذه الأيّام التي تشهد انتشار فايروس كورونا؟الجواب: حيثما مُنعتْ مثل هذه التجمّعات بهدف الحدّ من انتشار فايروس كورونا، فيجب الالتزامُ بهذا المنع وأخذُه على محمل الجد.

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بيان

‎﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 32].

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