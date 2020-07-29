رئاسة البرلمان تدعو للتحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين

2020/07/29 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأربعاء، الى التحقيق بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين.وقال مكتب الكعبي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يعزي الشعب العراقي والقوات الأمنية المسلحة بإستشهاد بطل اخر من ابطال العراق الأصلاء العميد الركن احمد عبد الواحد محمد […]

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