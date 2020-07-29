150 شكوى لدى اتحاد الكرة ضد اندية الدوري الممتاز

2020/07/29 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان اتحاد الكرة تلقى 150 شكوى ضد اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال عضو اللجنة حسين فلامرز لـ /المعلومة/ اإن “150 شكوى وصلت الى الهيئة التطبيعية، للاتحاد العراقي لكرة القدم ضد الأندية العراقية”.وأضاف ان “16 نادياً، تقدم بشكوى على اللاعبين في الاتحاد الاسيوي، […]

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