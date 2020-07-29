الرصافة تحافظ على “رقمها القياسي” للمصابين الجدد بكورونا في الموقف اليومي

2020/07/29 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ326 المسجلة اليوم، بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير عام الدائرة، عبدالغني الساعدي، في بيان، إن “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 326 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 211حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية • قطاع البلديات الثاني 65 حالة […]

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