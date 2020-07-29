2020/07/29 | 17:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يدعو للتحقيق في تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو للتحقيق في تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو للتحقيق في تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).