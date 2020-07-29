كردستان تبحث تطبيق تجربة كوريا الجنوبية بمواجهة كورونا

2020/07/29 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بحث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاربعاء، مع مسؤول كوري جنوبي تطبيق تجربة كوريا الجنوبية “الناجحة” بمواجهة فيروس كورونا.وذكر بيان لرئاسة الإقليم، تلقته /المعلومة/ إن “رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل القنصل العام لكوريا الجنوبية في اربيل جون كوانجين، وتم التباحث حول انتشار فيروس كورونا في الاقليم وتداعياته وبالأخص على الجانب الاقتصادي […]

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