وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة (28) من القروض الميسَّرة

2020/07/29 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن وزير العمل عادل الركابي، الاربعاء، عن إطلاق الوجبة (28) من القروض الميسَّرة.

وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "تم إطلاق الوجبة الـ(28) من القروض الميسَّرة لـ(5) آلاف باحث عن العمل".

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