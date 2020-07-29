2020/07/29 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة العالمية: كورونا لا يهاب الحرارة.. ويهوى القفز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
وجهت منظمة الصحة العالمية، صرخة إنذار وتحذير منبهة من التراخي أو الأخذ بالمقولات السابقة أو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة العالمية: كورونا لا يهاب الحرارة.. ويهوى القفز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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