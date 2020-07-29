تسجيل 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/07/29 | 18:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، عن تسجيل 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 2399 حالة للشفاء، فيما اشارت الى وفاة 68 شخصا متاثرا بالفيروس....

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